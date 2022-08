Inzaghi: «Sconfitta che brucia, l’Inter non può prendere un primo gol così!»

Inzaghi si è espresso nel post gara di Lazio-Inter, match finito 3-1 all’Olimpico. Il tecnico nerazzurro ha analizzato il brutto KO fermandosi ai microfoni di Dazn

BRUCIA − Simone Inzaghi commenta la gara dell’Olimpico: «E’ una sconfitta che fa male, brucia. E’ stata una partita equilibrata contro un avversario forte. Il gol di Luis Alberto ha rotto la partita perché sull’1-1 avevamo avuto una grande occasione con Dumfries. Dovevamo mettere più cattiveria in certi episodi. Dopo il 2-1 abbiamo creato l’occasione con Correa e Dzeko. Abbiamo fatto un primo tempo discreto dove dovevamo avere più cattiveria. In queste partite, dobbiamo fare di più!».

QUALCOSA IN PIÙ − Inzaghi chiede maggior impegno da tutti: «Lukaku aveva fatto le prime due gare nel migliore dei modi. Non bisogna analizzare i cambi ma la partita. Al di là della prestazione di Lukaku, Lautaro Martinez, voglio una partita diversa da tutti i quanti. Bisogna fare di più. Sapevamo cosa avrebbe fatto la Lazio. Abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo. Il problema è che sull’1-1 bisognava fare qualcosa in più».

GOL − Così Inzaghi sulle reti prese: «Dobbiamo fare meglio tutti. Nel primo gol, un gol come la nostra non può prenderlo. Il secondo e il terzo sono stati eurogol. Dopo una sconfitta ci sta guardare le scelte e la formazione, lo so. Se il gol al posto di Luis Alberto lo avrebbe fatto Dumfries a quest’ora parleremmo di altro. Una sconfitta non dovrebbe mai arrivare, l’analizzeremo. Secondo me avevamo tenuto bene il campo, siamo stati penalizzati dagli episodi».