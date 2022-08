Lazio-Inter 3-1, brutto tonfo per i nerazzurri. Non basta Lautaro Martinez

Termina con il punteggio di 3-1 Lazio-Inter, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo allo Stadio Olimpico, dopo il primo tempo conclusosi sul punteggio di 1-0 (vedi report).

DOPPIO GOL – Esce nel migliore dei modi l’Inter dagli spogliatoi, agguantando il pareggio dopo cinque minuti dall’inizio della ripresa. Tutto nasce da una punizione dalla destra battuta da Federico Dimarco, su una serie di rimpalli Denzel Dumfries manda la sfera di testa verso la porta, dove interviene come un rapace Lautaro Martinez il cui tocco beffa Ivan Provedel e vale l’1-1. Pochi attimi dopo è sempre Dumfries a rendersi pericoloso, quando arriva un cross dalla sinistra: colpo di testa schiacciato sul quale però Provedel è miracoloso a salvare. Dopo quest’occasione, però, i nerazzurri calano di nuovo e al 76′ arriva il vantaggio biancoceleste: siluro di Luis Alberto da fuori area che – complice la deviazione decisiva di Nicolò Barella – si deposita all’incrocio per il 2-1.

NIENTE DA FARE – Dopo il vantaggio dei padroni di casa arrivano gli ultimi due cambi per Inzaghi (dopo gli ingressi di Dzeko, Darmian e Gosens), ovvero Correa per Barella e Calhanoglu per Gagliardini. A festeggiare, però, è di nuovo la Lazio: erroraccio di Darmian che interviene in modo scomposto su Immobile, il direttore di gara non fischia il rigore per lasciare il vantaggio con Pedro che trova il gol del 3-1. Una rete che chiude di fatto il match, con i nerazzurri non in grado di creare pericoli nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro.

Lazio-Inter, il risultato finale della gara dell’Olimpico

Lazio-Inter 3-1. Gol: Felipe Anderson al 40′, Lautaro Martinez al 51′, Luis Alberto al 76′, Pedro all’86’