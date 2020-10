Lazio-Inter, i 23 convocati di Inzaghi: emergenza in difesa, ma due recuperi

Simone Inzaghi Lazio

Per Lazio-Inter anche Inzaghi, così come Conte (vedi articolo), ha reso noto l’elenco dei convocati. Sono ventitré i giocatori a disposizione per la partita della terza giornata di Serie A, in programma domani alle ore 15. C’è Radu, il cui impiego resta in forte dubbio (vedi articolo), recupera anche Caicedo.

LAZIO-INTER – I CONVOCATI DI INZAGHI

Portieri: 71 Alia, 25 Reina, 1 Strakosha;

Difensori: 33 Acerbi, 13 Armini, 15 Bastos, 4 Patric, 26 Radu;

Centrocampisti: 92 Akpa Akpro, 8 Djavan Anderson, 32 Cataldi, 18 Escalante, 96 Fares, 29 Lazzari, 6 Lucas Leiva, 10 Luis Alberto, 77 Marusic, 21 Milinkovic-Savic, 16 Parolo;

Attaccanti: 34 Adekanye, 20 Caicedo, 11 Correa, 17 Immobile.