Atalanta, nuovi test dopo il caso di Coronavirus di oggi: l’esito

Gian Piero Gasperini Atalanta

L’Atalanta nel corso della tarda mattinata di oggi ha riscontrato, purtroppo, un caso positivo di Coronavirus (vedi articolo). I bergamaschi, come da protocollo, hanno subito fatto nuovi test per garantire la disputa della partita di domani col Cagliari (ore 12.30): è arrivato l’esito.

TUTTO TRANQUILLO, PER ORA – L’Atalanta non ha riscontrato nuovi casi di Coronavirus nei test svolti nel pomeriggio. Lo comunica Massimiliano Nebuloni, giornalista di Sky Sport, che aggiunge dettagli sulla positività odierna: il calciatore, del quale non è reso noto il nome per motivi di privacy (ma comunque non incluso fra i convocati), è risultato negativo al nuovo tampone. Tuttavia, per poter essere definito guarito, c’è bisogno di un doppio esito negativo. Avendone avuto solo uno, pertanto, non potrà comunque giocare Atalanta-Cagliari domani.