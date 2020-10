UFFICIALE – Juventus-Napoli, la Lega Serie A prende posizione

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

Juventus-Napoli è in programma alle ore 20.45 di domani, come posticipo della terza giornata di campionato. Dopo i due casi di Coronavirus negli azzurri e la partenza bloccata per Torino (vedi articolo) ha preso posizione la Lega Serie A con una nota ufficiale.

SI GIOCA, O A TAVOLINO – “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45″. Questa la nota appena diramata, che toglie ogni dubbio sull’ipotesi rinvio. A questo punto, come segnalato dai bianconeri in serata (vedi articolo), se gli ospiti non si presenteranno sarà possibile il 3-0 a tavolino.