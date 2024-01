Lautaro Martinez in pressing anche su Inzaghi: vuole Inter-Verona! – TS

Lautaro Martinez spinge per ritrovare la titolarità in Inter-Verona. Simone Inzaghi riflette sulla sua scelta in attacco. Di seguito le considerazioni di TuttoSport.

RITORNO – La voglia di tornare in campo a dare una mano alla sua Inter è così tanta che Lautaro Martinez va in pressing anche su Simone Inzaghi, oltre che – come suo solito – sui difensori avversarsi. Questo è quanto emerge dall’edizione odierna di TuttoSport, alla vigilia di Inter-Verona. L’argentino, dopo lo stop a causa del risentimento muscolare, ieri è tornato in gruppo e oggi si allenerà insieme ai suoi compagni nella rifinitura. Con due sessioni d’allenamento alle spalle, non è improbabile che Inzaghi decida di rilanciare l’attaccante dal primo minuto. Diversa, invece, la sensazione che si ha sulla titolarità di Federico Dimarco, anche lui recuperato.

CAUTELA – La parola d’ordine di Inzaghi, però, rimane “cautela”. Per questo è probabile che, alla fine, in Inter-Verona Lautaro Martinez parta dalla panchina. Anche perché l’avversario che i nerazzurri affronteranno non sta attraversando uno dei suoi periodi migliori, e la sensazione è che per affrontarlo non ci sia bisogno dell’artiglieria pesante. Inoltre, Marko Arnautovic, che ha sostituito l’argentino nelle ultime partite, sembra in fase di crescita e Inter-Verona potrebbe essere un’altra chance importante per acquisire un’altra dose di fiducia.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini