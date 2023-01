Lautaro Martinez lancia l’Inter, malino il centrocampo: le pagelle – TS

Inevitabile nominare Lautaro Martinez come il migliore dell’Inter nella sfida contro la Cremonese, data anche la doppietta che ha ribaltato il risultato. Non benissimo invece il centrocampo e la prestazione di André Onana, secondo le pagelle di Tuttosport

PAGELLE – Lautaro Martinez raggiunge quota 11 gol in Serie A e con la sua doppietta in Cremonese-Inter ribalta il risultato, rilanciando i nerazzurri dopo la sconfitta contro l’Empoli. Voto 7.5 per lui. Diversa la situazione invece del centrocampo, con Hakan Calhanoglu e Roberto Gagliardini che prendono entrambi 5.5, voto peggiore per i nerazzurri in campo. Il turco sbaglia sul gol di Okereke mancando la copertura e rischia un rosso per proteste. Gagliardini invece poco brillante in fase propositiva. Stesso voto anche per il portiere André Onana poco impegnato durante la partita, ma che ha causato diversi brividi – secondo il pagellista Stefano Pasquino – ogni volta che il pallone si trovava nella sua zona.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino