Giletti esagera: «Juventus capro espiatorio! Vinceva troppo e volevano fermarla?»

Massimo Giletti, giornalista e noto tifoso della Juventus, in una lunga intervista concessa al collega Fabio Riva oggi su Tuttosport, ha parlato duramente di quanto successo alla società bianconera tra sanzioni e inchieste. Il giornalista con il solito vittimismo parla delle altre società e torna sul tema Calciopoli citando l’Inter.

VITTIMISMO – Massimo Giletti spara a zero riguardo riguardo le inchieste legate alla Juventus, con il solito vittimismo: «Temo che la Juventus finisca per essere il capro espiatorio di un calcio malato. Non riesco a spiegarmi come mai le altre Procure italiane non abbiano mai pensato di sviluppare un programma di intercettazioni così complesso, con microspie e cimici, come quello della Procura di Torino per fare chiarezza sull’intero mondo cacio italiano. I dubbi mi tornano ancora più forti perché questa è una situazione già vissuta. In nessun’altra Procura si è indagato sui rapporti tra la curva e la società dirigente. Forse che le curve di Milano, di Roma, di Napoli siano composte solo da personaggi per bene. Che non appartengono a criminalità organizzata, che non hanno precedenti penali? Mah. A me pare invece che tutte le curve italiane operino “ricatti” nei confronti delle dirigenze, solo che nelle altre piazze non si è mai andati avanti. Si vede che la Juve vinceva troppo? Bisognava cercare in qualche modo di fermarla? Poi, certo, queste domande ovviamente non coprono gli errori evidenti fatti dalla gestione degli ultimi anni».

ANCORA CALCIOPOLI – Giletti a ruota libera, torna a parlare per l’ennesima volta ancora di “Calciopoli”: «Abbiamo ancora il diritto di porci delle domande o dobbiamo stare in silenzio e accettare le decisioni di una Giustizia Sportiva che non fu neanche in grado di trovare le intercettazioni per esempio dell’Inter e di Calciopoli? Se vogliamo andare a ritroso. Intercettazioni che, a detta del procuratore di allora Palazzi, raccontavano di reati ben più gravi posti in essere dell’Inter rispetto a quelli della Juventus. Però si trovarono solamente quando tutto era andato in prescrizione. Che curiosità. Anche lì non ci poniamo dei dubbi? Quale manina è stata così brava da non fare trovare quelle intercettazioni? Coincidenza?».

Fonte: Tuttosport – Fabio Riva