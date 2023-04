Juventus-Inter, Di Maria e Vlahovic titolari. Rientra Rabiot − Sky

Manca sempre meno a Juventus-Inter. Da Torino, In collegamento da Torino per Sky Sport 24, Guardalà ha riportato le possibili scelte di Allegri. Di Maria e Vlahovic previsti dal primo minuto, con Rabiot che torna dopo una squalifica in Serie A.



NESSUN RISCHIO − Questa sera alle 21 ci sarà il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Massimiliano Allegri non vuole rischiare nulla ed è pronto a puntare sugli uomini migliori, cosa che invece non farà Simone Inzaghi (vedi articolo). Giovanni Guardalà ha riportato le ultime di formazione dei bianconeri: «Per quanto riguarda le scelte di formazione Allegri punta sugli uomini migliori. Ci sarà Federico Chiesa dalla panchina pronto magari a subentrare, il ginocchio va meglio. Rispetto alla partita con il Verona torna Adrien Rabiot tra i titolari, con il centrocampo classico della Juventus di quest’anno, con Nicolò Fagioli e Manuel Locatelli. Filip Kostic, anche lui in panchina poiché reduce dalla nazionale, oggi partirà a sinistra, Juan Guillermo Cuadrado a destra e Angel Di Maria con Dusan Vlahovic. Anche loro partiti dalla panchina con il Verona. La difesa invece dovrebbe essere quella che ultimamente è stata impiegata da Allegri, quindi quarta consecutiva per Federico Gatti, Gleison Bremer, Danilo da Silva e ovviamente il portiere di coppa Mattia Perin. Lo scorso anno in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana fu sempre vittoria dell’Inter, quest’anno vedremo cosa succederà».

L’UNDICI – Questa la probabile formazione di Allegri per Juventus-Inter, secondo Sky Sport: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.