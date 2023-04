Marocchino: «Inzaghi rischia! L’Inter deve trovare chi prende le colpe»

Inzaghi si gioca tanto stasera in Juventus-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia. L’ex bianconero Marocchino, a Rai Sport, non esclude la possibilità di un esonero se le cose non dovessero migliorare a breve.

IN BILICO – Domenico Marocchino non mette al riparo Simone Inzaghi: «Secondo me rischia, perché devono trovare un personaggio che si prenda tutta la colpa. Probabilmente non se lo merita, perché penso che la campagna acquisti non l’abbia fatta lui. Devono trovare un capro espiatorio, Inzaghi può rischiare tanto ma il problema dell’Inter è che non ha un giocatore che sappia smarcarsi. Il calcio vive di confronti: il centrocampo dell’Inter è più forte di quello della Lazio e della Roma? Sono giocatori prevedibili, che hanno uno standard».