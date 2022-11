Juventus, Allegri sorride a metà: riecco Chiesa ma out una punta! Inter -4

Infermeria della Juventus che continua ad essere un grande via vai. Ritorna tra i convocati Federico Chiesa, out da quasi un anno. Ma Allegri perde un attaccante. L’Inter si avvicina

ALLARME − In vista del match di questa sera contro il PSG e soprattutto dell’Inter domenica sera, Massimiliano Allegri sorride a metà. Rientra tra i convocati Chiesa ma perde per infortunio Moise Kean. Attacco bianconero dunque in allarme, vista anche l’assenza di Dusan Vlahovic (vedi articolo). Da capire se l’attaccante della Nazionale recupererà per la sfida domenica contro l’Inter all’Allianz Stadium. Di seguito la nota della Juventus sul suo infortunio: “Moise Kean non farà parte dei convocati odierni, in quanto durante l’allenamento di ieri, ha avvertito un fastidio alla coscia destra. I successivi esami strumentali hanno evidenziato una infiammazione a livello della cicatrice esito di un precedente infortunio del retto femorale”.