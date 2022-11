Barzaghi: «Ottimismo per il rinnovo di Skriniar, pronta l’offerta!»

Marco Barzaghi ha aggiornato la situazione in casa Inter. I temi principali sono il rinnovo del nuovo Capitano Milan Skriniar e il ritorno di Romelu Lukaku.

OTTIMISMO – Marco Barzaghi ha parlato così riguardo le situazioni calde che riguardano l’Inter: «I nerazzurri sono potuti partire per Milano solo questa mattina. Ieri sera lo spazio aereo sopra Monaco era chiuso. Nel pomeriggio è in programma un allenamento defaticante. Nei prossimi giorni invece si inizierà a preparare il Derby d’Italia. Nel frattempo filtra ottimismo per il rinnovo di Skriniar, come detto da Marotta ieri. L’offerta dell’Inter sarà intorno ai 7 milioni complessivi per convincerlo a rinnovare. Nelle prossime ore ci sarà un altro contatto con il suo agente. Per il ritorno di Lukaku, anche qui, filtra un delicato ottimismo». Così Barzaghi a Sport Mediaset.