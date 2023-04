Inzaghi turnover in Inter-Lazio? Posta in palio altissima. Dubbio attacco

Inzaghi prepara con attenzione Inter-Lazio in programma domenica alle 12:30. Dopo aver gestito le forze nelle due precedenti sfide e reduci da una semifinale vinta contro la Juventus, difficile parlare di turnover anche in occasione dello scontro diretto di domani. Resta un solo dubbio in attacco.

SCONTRO DIRETTO – La squadra allenata da Simone Inzaghi dopo il successo in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, torna subito a pensare al campionato e al quarto posto da inseguire ad ogni costo a partire da Inter-Lazio. Domenica alle 12:30 lo scontro diretto contro la Lazio che potrebbe significare non solo la chiusura definitiva del campionato con la vittoria del Napoli, ma soprattutto riaprire la lotta per i successivi tre posti disponibili per l’accesso in Champions League portandosi a -4 proprio dai biancocelesti attualmente secondi in classifica. Considerata proprio l’importanza della partita, difficile pensare a grossi cambi di formazione soprattutto dopo il turnover della giornata precedente ad Empoli. Inzaghi si affiderà all’undici migliore per provare a vincere la sfida di ritorno dopo lo K.O. dell’andata.

UN SOLO DUBBIO – L’unico ballottaggio per Inzaghi riguarda principalmente l’attacco, dove l’unico sicuro del posto è Romelu Lukaku, assente tra i titolari in Coppa Italia (probabilmente secondo accordi con gli stessi giocatori). Dagli ultimi allenamenti di ieri, il favorito per completare l’attacco era Joaquin Correa, in leggero miglioramento nelle ultime settimane. Dalle ultime indiscrezioni, però, Lautaro Martinez sembrerebbe aver scavalcato il connazionale, soprattutto dopo il gol ritrovato proprio contro l’Empoli da subentrato. La posta in palio è altissima per l’Inter e da sfruttare ad ogni costo, mandano un chiaro messaggio al campionato. Per questo motivo sarà fondamentale ritrovare soprattutto la “Lu-La” in attacco, per un finale di stagione ancora tutto va vivere e tutt’altro che scontato.