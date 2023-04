Commisso: «Finale di Coppa Italia, emozione! Stadio? Anche a Milano…»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa ha parlato del raggiungimento della finale di Coppa Italia in cui, la squadra viola, sarà avversaria dell’Inter

Queste le considerazioni di Commisso: «Siamo in finale di Coppa Italia, fino ad oggi però non si è vinto nulla. Sono scaramantico, non voglio dire che si farà qualcosa. Speriamo di andare avanti partita dopo partita. Sono emozionato, qui la critica non è finita mai. Ma portare la Fiorentina in Europa nello spazio di quattro anni è bellissimo. Ci sono altre proprietà che non sono andate mai in Europa negli ultimi 15/20 anni. E se si vince qualcosa sarà bello. E parlerò dopo che si vince, non oggi».

STADIO – Commisso si esprime anche sulla questione stadio, facendo un riferimento alla situazione a Milano di Inter e Milan: «Negli USA è una cosa regionale, comunale. Sono aiutati quelli che hanno gli stadi sia di Football, Baseball e Basket a rimanere e fare nuovi impianti. In America le piccole città, i comuni, hanno l’opportunità di prendere soldi pubblici dove le tasse non si pagano. Se la città prende i soldi non ci sono tasse per gli investitori, e questo è un beneficio sia per lo stato che i padroni dello stadio. C’è questa cultura in cui le squadre di calcio o altri sport sono sempre aiutate. Perché hanno imparato 60-70 anni fa vanno via. Ed è una cosa che qui in Italia non esiste. La burocrazia è un problema.Lo vediamo anche in altre città, come Milano o Roma, questa è la rovina dell’Italia».