Inter-Lazio, Sarri punta su un ex in regia! La probabile – SM

Inter-Lazio andrà in scena domani alle 12:30. Maurizio Sarri, secondo quanto riferito da SportMediaset, potrebbe puntare su un ex Inter in cabina di regia

SFIDA – Inter e Lazio si sfideranno domani alle 12:30 in un match che appare certamente decisivo nella corsa ad un posto alla prossima Champions League. Secondo SportMediaset il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri a centrocampo potrebbe affidarsi a Matias Vecino: l’uruguayano è in ballottaggio con Cataldi per un posto in cabina di regia. In attacco nessuna sorpresa: Immobile sta bene e partirà dal 1′, con Felipe Anderson ed uno fra Pedro e Zaccagni. Di seguito la probabile formazione dei biancocelesti:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Romagnoli, Casale, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Fonte: SportMediaset.it