Inzaghi ritrova la Lazio, ieri vigilia più “tranquilla” rispetto l’andata – CdS

Inzaghi ritrova la Lazio da avversario per una notte come lo scorso 16 ottobre. Come ribadito dal Corriere dello Sport, però, ieri è stata una vigilia più tranquilla per il tecnico nerazzurro.

DA AVVERSARIO – Per Inzaghi il “vero” campionato inizia stasera, e si troverà davanti il suo passato: il tecnico ritrova la Lazio, unica squadra in campionato che tra l’altro è riuscita a battere l’Inter lo scorso 16 ottobre. Ieri, però, è stata una vigilia tranquilla come le altre. Inzaghi è arrivato ad Appiano Gentile, ha parlato con il suo staff, ha mangiato e poi è sceso in campo a dirigere l’allenamento di rifinitura. Oggi è prevista un’altra sgambatura dove proverà le palle inattive. Chi lo conosce bene non ha visto in lui una tensione particolare, e ad Appiano Gentile sostengono che fosse più agitato all’andata, sia perché era il primo incrocio, sia perché si giocava all’Olimpico. Inoltre, ieri Inzaghi non ha dovuto rispondere alle domande dei giornalisti in conferenza stanmpa, dove probabilmente sarebbe stato un susseguirsi di domande riguardo il suo passato a Roma.

Fonte: Corriere dello Sport