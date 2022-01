Zhang, complimenti all’Inter di Inzaghi. Nei prossimi giorni i rinnovi – CdS

Zhang è arrivato a Milano venerdì, ha già incontrato la dirigenza e il tecnico, e a loro ha ribadito i complimenti fatti nelle scorse settimane. I prossimi giorni saranno decisivi sul fronte rinnovo.

RITORNO – Zhang ieri non ha assistito all’allenamento pomeridiano, ma in serata è andato alla Pinetina per cenare con la squadra, il tecnico e la dirigenza. Lungo abbraccio con Simone Inzaghi, con il quale si è complimentato: «Complimenti per il percorso fatto finora e per come si è inserito». L’allenatore dal canto suo ha ribadito la soddisfazione per essere stato scelto dall’Inter. Nei prossimi giorni il numero uno dell’Inter affronterà il discorso rinnovi di contratto con la dirigenza, da capire se il rinnovo sarà fino al 2024 o 2025. Sorridente e soddisfatto, il presidente ha ribadito quanto gli sia mancato non poter essere presente negli scorsi mesi e per questo ha sottolineato di aver fatto l’impossibile per essere venuto adesso ad assistere alla finale di Supercoppa italiana. Da domani diverse riunioni in sede.

Fonte: Corriere dello Sport