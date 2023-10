Tiago Pinto: «Inter-Roma, per Lukaku una partita normale. Meglio giocare lunedì»

Tiago Pinto prima di Inter-Roma su DAZN ha parlato dell’importanza della partita di oggi contro una squadra forte come quella nerazzurra. Poi ha parlato di Romelu Lukaku e si è lamentato per la data di questa partita.

MANI AVANTI – Tiago Pinto fa come Mourinho e lamenta la scelta della Lega Serie A per la data di Inter-Roma: «Le partite non sono tutte le stesse, ma ovviamente non sarà semplice perché affrontiamo una squadra molto forte che ha giocato la finale di Champions League: bravi giocatori, bravo allenatore, bravi tutti. Ma noi ci siamo preparati nel migliore dei modi per questa partita. Che partita sarà per Lukaku? Una partita uguale alle altre, non ha avuto molto tempo per pensare questa partita. Non capisco perché una partita come questa non si possa giocare lunedì, dato che abbiamo giocato giovedì. Ha avuto una storia importante all’Inter, ora sta costruendo la sua storia alla Roma, questo è il calcio. Inter in silenzio? Molto rispetto per il club e i loro dirigenti che sono bravissimi».