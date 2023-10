Paredes: «Lukaku tranquillo, ha esperienza! Inter la più forte»

Paredes ha parlato prima del fischio d’inizio di Inter-Roma, match valevole per la decima giornata di Serie A in programma a San Siro alle ore 18. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a DAZN

AVVERSARIO TOSTO – Leandro Paredes parla così prima di Inter-Roma: «Come arriviamo alla sfida? Benissimo, abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi. Giochiamo contro la più forte della Serie A, avversario difficile ma faremo del nostro meglio per portare i punti a casa. Calo fisico dopo l’Europa League? Speriamo di no, abbiamo tante partite in poco tempo ma ci siamo preparati per affrontare la partita al meglio. Lukaku? L’ho visto tranquillo, ha tantissima esperienza e sicuramente farà il meglio per lui e per la squadra».