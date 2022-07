Strefezza avvisa l’Inter: «Pronti per la Serie A! Ecco il mio obiettivo»

Gabriel Strefezza al termine dei primi quarantacinque minuti dell’amichevole tra Lecce e Bochum (2-2) su Sportitalia ha parlato del nuovo campionato di Serie A.

NUOVA STAGIONE – Gabriel Strefezza è pronto per questo nuovo inizio di campionato nella massima serie, dove sfiderà l’Inter alla prima giornata : «Pronti per la Serie A? Abbiamo iniziato da quindici giorni quindi mi sento già in forma. Come squadra ci dobbiamo ancora allenare tanto per farci trovare pronti. Obiettivo personale? Voglio arrivare a 10 gol e aiutare la mia squadra alla salvezza. Speriamo di fare un gran campionato quest’anno».