Sarri: «La prestazione come base per ripartire! Inter top in Europa»

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Inter, match finito 0-2 a favore dei nerazzurri. Il tecnico biancoceleste ha spiegato il KO.

CONFERENZA SARRI – Questa la conferenza stampa di Maurizio Sarri nel post partita di Lazio-Inter.

Cosa dice dei fischi del pubblico?

Noi abbiamo fatto una buona partita stasera per 65′. Anche all’inizio della ripresa avevamo fatto bene, anzi meglio. Abbiamo sfiorato il pareggio, facendo una circolazione di palla più veloce del solito. Questa è una prestazione come bella base di ripartenza. Non ci dobbiamo fare condizionare dagli ultimi minuti. Prestazione importante contro una delle squadre più forti d’Europa. I fischi si riferiscono alle gare precedenti, non penso alla partita di stasera.

Doppia punta Immobile-Castellanos?

Per questi finali di partita sì. Non mi sembrano due attaccanti che possano stare bene accanto all’altro. Per gli ultimi 10′ ci si può pensare.

Quali sono le ambizioni della squadra?

Fare bene come l’anno scorso. Non siamo in una situazione in cui si può dire che rientriamo sicuramente. Se facciamo prestazioni come quelle di questa sera qualche possibilità ci potrà essere. Magari aprire un nuovo ciclo.

Che ciclo? Può rivalutare il suo percorso?

Ipotesi che può essere plausibile. Ma siamo nel campo delle ipotesi. I giocatori vanno divisi tra quelli forti e quelli meno forti. Non è però una variabile che mi porterà alla decisione.

State facendo qualcosa per affrontare questo momento di grave necessità di classifica?

C’è un confronto giornaliero col direttore. Il lavoro a livello di società il direttore lo sta tirando avanti in maniera seria. Il presidente l’ho visto prima, era giù per il risultato, ma la squadra gli era piaciuta.

Lei ha delle responsabilità?

Individuare le responsabilità è impossibile e anche semplicistico. Sono da dividerli, sono di tutti. Anche mie. Ma non so dove ho sbagliato, il percorso è stato simile all’anno scorso, ma con risposte diverse. Non è anomalo. Per esperienza dico che lo stesso gruppo preso in due stagioni diversi non ha le stesse caratteristiche soprattutto dal punto di vista mentale.

Che ne pensa della prestazione di Gila?

L’ho visto abbastanza bene, ha retto fisicamente le varie partite ravvicinate. Ha grande velocità di punta, in certe situazioni può migliorare perché si lascia trasportare dall’istinto.

Esclusione di Luis Alberto dal 1′?

Scelta tecnica.