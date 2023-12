Marcolin: «Inter come poche, attacco con sei uomini. Difficile affrontarla!»

Dopo un altro successo in un campo difficile come quello della Lazio per l’Inter fioccano complimenti. A farli questa volta è Dario Marcolin, ospite nello studio di Dazn.

INTESA STRAORDINARI A– Dario Marcolin apprezza particolarmente quanto dimostrato dall’Inter ancora una volta in questa stagione. Al termine della sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri l’ex calciatore e opinionista sportivo afferma: «Il messaggio che l’Inter lancia alla Serie A è la forza dell’attacco e la solidità difensiva. In questo momento è difficile affrontare la squadra di Simone Inzaghi perché ti regala poco dietro. Analizzavo i tre difensori: 1,95, 1,93, 1,90 metri. Siamo ritornati ai difensori di una volta. Diventa dura fare i gol, ma quello che proponi in fase offensiva sono due attaccanti che straordinariamente si sono trovi subito. Non hanno avuto bisogno di tempo e lo dimostra questo fatto. L’Inter è una squadra che attacca con sei uomini. Sono poche le squadre che fanno questo».