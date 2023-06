Ruben Dias: «Il punto di forza dell’Inter è l’unione! Abbiamo leader»

Ruben Dias ha parlato il giorno prima di Manchester City-Inter, finale di Champions League. Il difensore portoghese dice la sua sulla forza dei nerazzurri

UNIONE − Dopo le parole in conferenza stampa (vedi articolo), Ruben Dias ha parlato dei punti di forza dell’Inter: «Abbiamo dei leader nello spogliatoio, penso che ci aiuti ad essere più forti. Abbiamo un gruppo in cui tutti potrebbero fare un discorso. Non abbiamo pensato alle parole da dire domani. Cosa cambia con Walker? Questa è una buona domanda per Pep. Lui è pronto per giocare, poi vediamo quale sarà la decisione. Chiunque giocherà sarà pronto. Inter? Ha punti di forza diversi. Se ne dovessi scegliere uno direi la squadra: sono forti, uniti, si vede da come festeggiano. Quindi dico lo spirito, l’unione. Bisogna essere concentrati, fare quello dobbiamo fare, poi risposare e fare di nuovo nella prossima partita. Le emozioni si alternano e questa è la cosa speciale».