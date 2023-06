Guardiola: «Manchester City-Inter, non c’è una favorita! Mio successo…»

Guardiola sarà atteso domani da una partita contro l’Inter, la finale di Champions League col Manchester City, a tredici anni dalla mancata remuntada col Barcellona. In conferenza stampa, il manager catalano si è espresso sull’ultimo atto di Istanbul. Qui la diretta anche coi giocatori, De Bruyne e Ruben Dias.



CONFERENZA GUARDIOLA – Questa la conferenza stampa di Pep Guardiola alla vigilia di Manchester City-Inter.

Vincere la Champions League è un sogno o un’ossessione?

Senza dubbio un sogno. Dobbiamo raggiungerlo, è una cosa positiva avere un desiderio del genere. Ma per noi è un sogno.

Quanto ha visto i giocatori concentrati sulla partita?

Come in ogni partita della stagione. Sappiamo quanto è importante questa competizione, poi non controllo le opinioni che hanno le persone prima della partita. Abbiamo provato ad allenarci al meglio, poi è una partita di calcio e la squadra dovrà giocarla al meglio. Se guardiamo alla storia della competizione l’Inter è più grande di noi, ma questo non importa. Adesso è il momento della finale di Istanbul e dobbiamo fare la miglior performance, questo sarà importante.

Come sarà l’atmosfera domani?

Ci sarà da festeggiare, sia per i tifosi dell’Inter sia per quelli del Manchester City. Quello che è successo nel passato è il passato, la Champions League è la miglior competizione possibile e chi è qui è per supportare.

Guardiola, cosa può dare più difficoltà del gioco dell’Inter?

Tantissime cose. Una squadra abituata a difendere, si parla molto delle squadre italiane che sanno difendere ma l’Inter lo sa fare molto bene, per loro lo 0-0 sarebbe una vittoria. Ha un grande portiere, poi Bastoni, Acerbi e Darmian sono molto effettivi. Sanno muoversi molto bene con gli attaccanti, da Dzeko a Lautaro Martinez e Correa. Ha capacità e sanno essere pericolosi, ti attaccano all’interno oppure girano e sanno distruggerti. Domani cercheremo di difendere nel miglior modo possibile, sia alti sia bassi, poi quando avremo la palla dovremo fare una buona partita.

Quali sono i segreti dietro il successo del calcio di Guardiola?

Avere buoni giocatori. Avere Messi in passato e avere Haaland ora, questo è il segreto. Non sto scherzando, è la verità (sorride, ndr). Abbiamo una squadra forte, con determinate idee. Poi un manager non ha mai segnato dei gol, mai: sono i giocatori, e ne abbiamo di eccezionali.

Ci sono similitudini con la finale di FA Cup?

È una partita diversa, in una competizioni diversa. Cerchiamo di fare sempre una buona partita, domani sarà lo stesso: vogliamo avere un piano e un’idea, che vada al meglio. Ma siamo pronti, riteniamo di essere pronti. I giocatori hanno dato il meglio e dobbiamo rispettare gli avversari.

Quanto cambia giocare contro una squadra che ha due attaccanti, rispetto a quelle con un solo centravanti? Come vede Lautaro Martinez?

È chiaro che cambia giocare con due attaccanti, con l’Inter che ha poi cinque giocatori dietro. Le nostre uscite e transizioni devono essere differenti, poi Lautaro Martinez sta giocando benissimo nell’ultimo periodo. Ha vinto i Mondiali, in area la sua finalizzazione è buona. Siamo in finale di Champions League, evidentemente entrambe hanno fatto qualcosa per esserci.

Quanto bisognerà avere un equilibrio tra cose preimpostate e iniziative?

Il nostro piano ci dà più sicurezza, va bene sapere cosa fare. Ma ci sono dei momenti in cui devi essere folle, se magari la partita non sta andando bene puoi mettere due attaccanti in più oppure se devi difendere negli ultimi minuti puoi mettere sette difensori. Qui non c’è tattica, devi essere stabile nelle finali e mantenere tanto autocontrollo. Loro sono dei maestri a difendere, dovremo essere pazienti. La questione è che quando saremo 0-0 dovremmo pensare di essere sotto, mentre gli italiani quando sono 0-0 pensano di essere in vantaggio. Bisogna rimanere stabili in ogni circostanza.

Guardiola, quali sono i giocatori più importanti per l’Inter?

Onana è un grandissimo portiere, sa muovere molto bene la palla. Bastoni è eccezionale, ha grandi qualità e sa trovare gli attaccanti con i suoi passaggi. Dovremo difendere al meglio possibile per evitare queste connessioni, sarà difficile ma domani dovremo trovare una soluzione.