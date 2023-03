Mkhitaryan: «Lo Spezia ha cambiato, dobbiamo fare la gara e vincere»

Mkhitaryan sarà titolare in Spezia-Inter, l’anticipo che apre la ventiseiesima giornata di Serie A alle 20.45 (vedi formazioni), come sempre avvenuto nel 2023. Dal Picco il giocatore ha presentato la partita su Inter TV.

TRASFERTA DA VINCERE – Henrikh Mkhitaryan presenta Spezia-Inter: «Non solo questa, tutte le partite sono difficili. L’abbiamo preparata bene, siamo venuti qui per prendere i tre punti. Hanno giocatori di qualità, anche la squadra è forte. Col cambio di allenatore stanno giocando con un altro modulo e un’altra formazione, noi abbiamo preparato durante gli allenamenti vedendo come giocheranno e siamo pronti. Dobbiamo fare la nostra partita e vincere. È da tanto tempo che non faccio assist, ma la cosa più importante è aiutare i compagni a vincere le partite e qualcosa. L’importante è la vittoria e aiutare la squadra».