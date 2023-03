Spezia-Inter, i diffidati e gli squalificati per la 26ª giornata di Serie A

Spezia-Inter si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia, per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per la sfida di questa sera, con diffidati per entrambe e squalificati solo nei liguri. Qui il riepilogo per tutto il turno, che inizierà proprio con questa partita.



SPEZIA-INTER venerdì 10 marzo ore 20.45 (26ª giornata Serie A)

Diffidati Spezia: Simone Bastoni, Emil Holm, M’Bala Nzola (prossima partita Sassuolo in trasferta)

Squalificati Spezia: Federico Marchetti (una giornata), Arkadiusz Reca (una giornata)

Diffidati Inter: Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore) (prossima partita Juventus in casa)

Squalificati Inter: nessuno