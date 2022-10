Kimmich: «Il risultato di Bayern Monaco-Inter non rovina nulla! Il girone…»

Kimmich è il calciatore scelto per affiancare Nagelsmann nella conferenza stampa alla vigilia di Bayern Monaco-Inter di Champions League. Il jolly tedesco parla della partita, facendo capire di non dare troppo peso al risultato ormai ininfluente per entrambe perché già qualificate

OBIETTIVO GIÀ RAGGIUNTO – Ad anticipare l’allenatore Julian Nagelsmann (vedi dichiarazioni) ecco Joshua Kimmich in conferenza stampa: «Nessuno di noi vuole mollare adesso. Non vogliamo frenare il momento positivo ora che i risultati stanno arrivando. A ogni modo, un cattivo risultato domani non rovinerebbe questo momento. Ci vuole tanto lavoro per arrivare preparati alle partite. Ho letto anche io le notizie su come potremmo giocare a livello tattico… Noi vogliamo mandare dei segnali alla squadra e all’esterno. Vogliamo far vedere come ci divertiamo in campo. E vogliamo vincere ogni partita! Questo è l’obiettivo che abbiamo. Poi vedremo come scendere in campo domani. Nelle prossime ore ci concentreremo sulla partita contro l’Inter. Favoriti o no, a inizio stagione nessuno ha pensato che noi potessimo vinceremo la Champions League ma si decide alla fine chi potrà vincerla. Siamo contenti e orgogliosi, perché abbiamo fatto bene nel nostro gruppo, che era abbastanza difficile. Ci siamo qualificati con due giornate di anticipo e al primo posto. Questa è la cosa più importante». Così Kimmich alla vigilia di Bayern Monaco-Inter.