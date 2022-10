Chi è Giacomo De Pieri, il trequartista U17 dell’Inter che sta stupendo tutti

Giacomo De Pieri sta stupendo tutti. Il trequartista classe 2006 ha avuto un grande impatto nel Campionato U17 B. Il settore giovanile dell’Inter continua a produrre giocatori interessanti.

QUINDICI – Giacomo De Pieri sta avendo un ottima stagione. Il classe 2006 è arrivato 2 anni fa dalla Liventina. Ora con la numero 10 sulle spalle sta stupendo tutti. Trequartista dal piede mancino, con un buon rapporto con il gol. A 15 anni infatti è già a 7 gol in 7 presenze con l’Inter Under 17. A parte la prima gara contro il Venezia, è stato convocato in ogni partita. Una sola presenza da subentrato. Nelle altre sei da titolare ha sempre trovato il gol. Già due doppiette in stagione, l’ultima è arrivata nella scorsa partita contro il Cittadella. Un inizio di stagione più che positivo di De Pieri, che in futuro potrebbe essere un giocatore interessante per Cristian Chivu.