Frattesi: «Partita da Inter! Festa scudetto? No, abbiamo da fare»

Frattesi è intervenuto al termine di Udinese-Inter, gara andata in scena al Bluenergy Stadium e valevole per la trentunesima giornata di Serie A decisa proprio dalla sua rete al 95′. Di seguito la sua analisi post partita rilasciata a DAZN

ENTUSIASMO – Davide Frattesi ha parlato così al termine di Udinese-Inter: «Festa scudetto? No assolutamente no, bisogna fare altri punti e le prossime sono due partite importanti. Oggi è stato dettato dall’entusiasmo a fine partita ma non ci pensiamo, abbiamo ancora da fare. Gol più bello? Non lo so perché con il Verona a San Siro è scoppiato tutto, li mettiamo a pari merito. È stato bello lo stesso, una vittoria lottata e voluta: una partita da Inter. Oggi era fondamentale, chiaramente non possiamo essere al 100% sempre e penso che la differenza in una stagione la fanno le partite sporche. Ci sta un periodo di flessione, non si può pensare che l’Inter possa vincere sempre 4-0 alla fine del primo tempo: è sbagliato. Se non si vince si porta a casa un pareggio, è arrivata la vittoria ed è ancora meglio. Come cambio da ragazzo sereno a cattivo in campo? Io sono uno che scherza sempre, poi quando vai lì e vedi quella roba è impossibile. Credo di poter rompere i muri a capocciate quando vado lì sotto. Derby scudetto? Sicuramente dobbiamo fare una gran partita con il Cagliari che ha vinto con l’Atalanta ed è in forma, pensiamo prima a quella partita lì per poi sperare di fare quello che dobbiamo fare».