Samardzic non si da pace: «La sconfitta fa molto male!»

L’Inter ha battuto l’Udinese in rimonta per 1-2. Samardzic aveva illuso con un “gollonzo” nel primo tempo. L’amarezza del centrocampista nel post-partita di Sky Sport

MALE – Queste le parole di Samardzic: «Voglio sempre segnare, non me lo aspettavo. Dobbiamo guardare avanti adesso. La sconfitta fa molto male, abbiamo fatto una buona partita con il giusto atteggiamento. Prendere un gol così fa male. Ma ora dobbiamo guardare avanti, mancano partite importante e dobbiamo salvarci. Esultanza? Non lo so, era un’esultanza con emozioni. Non so cosa dire. Cambi di Cioffi? Sappiamo che l’Inter gioca un buon calcio, quando siamo aperti per loro è più facili. Ci siamo detti che era il momento di difendere bene ma non è successo. Ora testa alta e guardare alle prossime partite. Gol all’Inter? Mi fa male, non abbiamo vinto».