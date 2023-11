Di Francesco: «Rigore? Così così! Preso gol particolari. Dimarco fenomeno»

Delusione in casa Frosinone dopo la sconfitta contro l’Inter. Di Francesco analizza la sfida rispondendo ai giornalisti di Dazn.

ANALISI – Sorride l’Inter di Simone Inzaghi, molto meno il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Così l’allenatore giallo-azzurro: «Dimarco è un fenomeno, se ha fatto quel gol bisogna solo fare i complimenti. Prendendo gol così non posso dare responsabilità a nessuno, nemmeno al portiere. Perché secondo me doveva stare in quella posizione. Capita raramente di vedere dei gol così e oggi ne abbiamo presi di particolari. Un rigore così e così, sicuramente anche per nostri errori. Un pizzico di malasorte ma anche di bravura di giocatori come quelli dell’Inter. All’Inter ci sono dei campioni come Dimarco, che possono fare la differenza in ogni momento. Il dispiacere di non aver portato a casa punti dopo un prestazione così c’è. Per quello che abbiamo fatto volevamo rimanere in partita e meritavamo almeno di andare sullo 0-0 alla fine del primo tempo. dovevamo essere un pochino più bravi quando abbiamo avuto l’opportunità di far male all’Inter. soprattutto Soule che ha fatto delle giocate spettacoli insieme ai suoi compagni dove doveva determinare un po’ di più e calciare in porta in certe situazioni. Come il fallo laterale che abbiam preso è stata una bellissima occasione per noi: Oyono invece di crossarla ha calciato e l’ha messa dall’altra parte. Da lì è partito il fallo laterale dove abbiam perso palla e l’abbiamo data. Sono degli episodi che fanno parte del calcio che a volte ti girano a favore. Oggi è girata dall’altra parte Però non posso dire niente ai ragazzi, per il desiderio e la pura di affrontare l’Inter e anche di giocarsela alla grande. Loro sono molto bravi ad arrivare con i quinti e per coprire maggiormente le lunghezze. Alla lunga ci avrebbero fatto male con i quinti che arrivavano. Poi l’Inter è la squadra che fa più cross nel nostro campionato e che va a chiudere meglio queste situazioni. E volevamo evitare avendo una superiorità numerica esterna. Ma nello stesso tempo non cambiava l’interpretazione che abbiamo dato alla gara perché uscivamo anche con i quarti, i quinti, i centrali. Era indifferente. A noi sposta poco perché stiamo lavorando tantissimo sui principi in base alle squadre che andiamo ad affrontare. Il concetto di rischio c’è anche quado ti chiudi nella propria metà campo. È dall’inizio dell’anno che cerchiamo di fare queste partite. Ovviamente ci sono squadre che nel palleggio o nell’esperienza ti abbassano ma volendo e potendo noi cerchiamo di rimanere sempre alti. I ragazzi sono convinti e lo fanno con grande piacere. Dobbiamo essere un pochino più bravi a difendere nella nostra metà campo e a compattarci meglio. Su questo ci stiamo lavorando. Negli ultimi venti metri delle situazioni alternative le stiamo provando. Oggi le abbiamo sfruttate meno di quanto potevamo. Qualche giocata più in verticale diventa importanti in alcuni momenti della gara perché bisogna far male a squadre come l’Inter. Se la vogliamo mettere con l’Inter sulla fisicità, sull’esperienza e sulla compattezza e sui cross secondo me facciamo fatica».