FOTO − Calhanoglu re dei bomber turchi in Italia: «Orgoglioso!»

Calhanoglu diventa il miglior marcatore turco della storia della Serie A. Superato un record che vigeva dal 1953. Il regista dell’Inter felicissimo.

ORGOGLIO − Hakan Calhanoglu ha segnato durante Inter-Frosinone, mettendo a referto il rigore del 2-0. Il regista turco sale a quota 37 reti in Serie A, superando Sükrü Gülesin (36 gol tra Lazio e Palermo dal 1950 al 1953). Per Calhanoglu si tratta del quinto gol stagionale tra campionato e Champions League. Inoltre, è il giocatore che nei maggiori 10 campionati europei 2023/24 ha realizzato più gol su calcio si rigore (5): il turco in generale ha trasformato tutti e 9 i rigori calciati con la maglia dell’Inter in Serie A.

Proud to be the Turkish all-time top scorer in Serie A 🇹🇷⚽️🇮🇹 Serie A’da en fazla gol atan Türk oyuncu olduğum için mutlu ve gururluyum 🇹🇷⚽️🇮🇹 pic.twitter.com/bWNeQnShhr — Hakan Çalhanoğlu (@hakanc10) November 12, 2023

Fonte: Twitter