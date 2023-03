Darmian: «Gol? Immagini chiare! Ora dobbiamo leccarci le ferite»

Darmian è stato intercettato da Dazn dopo Inter-Juventus. Il difensore nerazzurro ha parlato dello scandaloso gol dato a Kostic nonché della Nazionale

RESPONSABILITÀ − Darmian spiega l’episodio: «Sconfitta che fa male, ci tenevamo molto a fare bene. La Juventus ha fatto una buona partita, noi potevamo fare meglio. Ci prendiamo la responsabilità, perché nove sconfitte sono tante per una squadra come la nostra. Ora ci sarà la sosta e dobbiamo riprendere a lavorare bene. Gol? Episodio che alla fine della partita pesa perché da quell’episodio è nato il gol. Non so cosa dire, è abbastanza evidente. Non devo dire nient’altro, ma ora dobbiamo leccarci le ferite. Credo che le immagini siano abbastanza chiare. Nazionale? Mi rende molto orgoglioso, dal Brasile sono passati tanti anni. Indossare la maglia dell’Italia è unico, mi fa piacere tornarci. La Juventus si è difesa molto bene, dovevamo fare meglio. Lavoreremo sul nostro aspetto. In campo bisogna fare delle scelte molto rapide, tante volte prendi una decisione giusta e a volte quella sbagliata. Dumfries ha seguito il taglio di Vlahovic, mentre io ho cercato di seguire Kostic. Ha fatto un bel tiro e per Onana credo fosse imparabile».