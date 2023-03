Allegri: «Mai brontolato su un arbitro da quando alleno! VAR oggettivo»

Massimiliano Allegri ha commentato così il successo della Juventus sul campo dell’Inter. Queste le parole del tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport

EPISODI – Allegri parla della partita: «È stata una bella partita contro un Inter forte che ha tecnica e fisicità. Noi nel primo tempo potevamo andare sotto all’inizio, poi in vantaggio abbiamo avuto situazioni favorevoli non sfruttate. Nel secondo tempo più clamorose. Bisogna migliorare in precisione, la percentuale di gol realizzati è troppo bassa. Lavoriamo tutti i giorni, ci sono rqagazzi che sono cresciuti. NOn scordiamoci che oggi hanno giocato 3550 minuti ragazzi che hanno giocato dal 2001 al 2003. Fagioli è cresciuto molto, stasera ha fatto una partita molto importante. Soulé lo stesso, deve migliorare in fase realizzativa. Abbiamo fuori Miretti, Pogba mai avuto. Un passo alla volta, non dobbiamo esaltarci per questa vittoria né deprimerci dove fra Napoli, Atalanta e Monza abbiamo fatto un punto. Paredes fuori? Scelte tecniche, stasera l’ho messo dentro. Faccio affidamento su di lui, ma Fagioli sta giocando bene. Rabiot è diventato straordinario, un piacere vederlo giocare».

ARBITRALI – Allegri parla di rimonta 4° posto e commenta l’episodio di Rabiot: «Rimonta? NOn sono abituato ad esaltarmi, chi si esalta poi casca. Il campionato è lungo, abbiamo fatto una bella vittoria ringrazio i ragazzi che mi faranno fare una bella sosta. La rincorsa è difficile, siamo indietro. Ci dobbiamo ripresentare alla ripartenza con tutti a disposizione, dopo vediamo cosa succede. Abbiamo fatto 56 punti in campionato, su questo dobbiamo lavorare. Non è facile, dall’esterno sento giudicare, ci vuole rispetto per la situazione come la nostra. Inzaghi certo del fallo di mano? Io credo che da quando alleno non ho mai, credo eh, brontolato su un arbitro. Il VAR è oggettivo. Il gol con la salernitana è oggettivo. Poi ci sono situazioni soggettive, questa non è una roba che ci voleva molto a capirla. Parlate di calcio. Quando l’hanno contro si lamentano tutti, quando l’hanno a favore non si lamenta nessuno»