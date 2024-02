Darmian: «Consapevoli, ma sappiamo di non poterci accontentare!»

Darmian sempre pacato, professionale e totalmente sul pezzo. Il jolly dell’Inter traccia la strada dopo il 4-0 rifilato all’Atalanta.

NON ACCONTENTARSI MAI − A Sportitalia, Matteo Darmian al termine di Inter-Atalanta: «Nessuna euforia, siamo un bel gruppo, lo dimostriamo. Sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare, i prossimi mesi saranno importanti e ci stiamo preparando per affrontare le prossime sfide. Bisogna lavorare come abbiamo fatto finora, con grande voglia, umiltà e determinazione. Tutti dal primo giorno si sono messi a disposizione, cercando di mettere in campo ciò che proviamo in settimana. Siamo consapevoli, ma sappiamo anche di non poterci accontentare e di continuare così».