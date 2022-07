D’Ambrosio: «Inter, si riparte tutti da zero. Per tornare a vincere»

D’Ambrosio è stato l’autore del primo dei quattro gol dell’Inter a Lugano. Nel dopogara, su Inter TV, il difensore ha parlato sia della nuova stagione sia del ritorno di Lukaku.

PRIMO MARCATORE – Come dodici mesi fa fa Danilo D’Ambrosio ha segnato, contro il Lugano, il primo gol stagionale dell’Inter. Per lui è una particolarità: «Negli ultimi anni è stato di buon auspicio, speriamo che lo sia anche quest’anno. Indicazioni? L’importante è sempre vincere, a prescinderere da chi affronti. Anche in queste partite qua lo stimolo è importante, per far capire che l’Inter vinca. Ci sono state delle buone cose, altre meno ma siamo solo all’inizio e abbiamo dei carichi di lavoro importanti da smaltire. C’è tempo per farsi trovare pronti. Ogni volta che si scende in campo bisogna vincere e giocare da squadra, essendo positivi: oggi penso che abbiamo dato una buona impressione. Romelu Lukaku? L’ho trovato voglioso, carico di vincere ancora con questa maglia. Ci teneva a tornare e ha fatto di tutto per tornare, quello che conta è il presente e si riparte tutti da zero. Bisogna ritornare a vincere».