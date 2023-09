Biraghi: «Inter finalista di Champions League! Calma, no malumori»

Biraghi dispiaciuto per la pesante sconfitta contro l’Inter, ma non vuole fare drammi. Il capitano della Fiorentina sprona i suoi a riprendersi subito

BRUTTA SCONFITTA − Cristiano Biraghi ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la sconfitta contro l’Inter: «Abbiamo perso in un modo che non va bene, purtroppo è successo, bisogna archiviarla il prima possibile. Ci dispiace per noi e i tifosi, purtroppo è andata male. Ora ripartire con entusiasmo, recuperare i nuovi, recuperare le pile sempre con grande entusiasmo e voglia di migliorare. Ci vuole equilibrio, non dobbiamo festeggiare tanto come non dobbiamo demoralizzarci troppo dopo la sconfitta contro l’Inter. Abbiamo perso contro una squadra finalista di Champions League. Calma e niente malumori troppo importanti».