Inter-Fiorentina dà il primo ostacolo superato. Con segnale chiaro

Inter-Fiorentina 4-0 ha chiuso il primo mini-ciclo stagionale, motivo per cui si può cominciare a fare qualche bilancio. Il messaggio mandato dalla squadra di Inzaghi appare piuttosto evidente, in attesa del derby.

TRE SU TRE – Inter-Monza 2-0, Cagliari-Inter 0-2, Inter-Fiorentina 4-0. Probabilmente nessuno, un mese fa, avrebbe pensato a un filotto del genere. Tre vittorie su tre, otto gol fatti e nessuno subito, più una sensazione di superiorità abbastanza evidente rispetto alle rivali fin qui affrontate. Se però il Monza rinnovato e il Cagliari neopromosso potevano sembrare “morbidi”, almeno sulla carta, la Fiorentina era il primo vero test probante per l’Inter. Anche perché, nelle scorse due stagioni, i viola erano sempre tornati a casa con qualcosa dal Meazza. Il 4-0 di ieri pomeriggio denota un dominio manifesto, senza che nessuno possa contestarlo. E non era certo facile, dopo le tante difficoltà estive, arrivare alla prima sosta per le nazionali con un ruolino del genere.

IL SEGNALE CHE PROMETTE BENE – Dall’Inter vista ieri con la Fiorentina, ma anche nelle precedenti due uscite, emerge una cosa: la fame in campo, la voglia di vincere. La rappresenta perfettamente Lautaro Martinez, con la rabbia con cui ha scagliato in rete di potenza il pallone del 2-0 dopo che – pochi minuti prima – Oliver Christensen gli aveva negato il gol mandando sul palo una sua deviazione ravvicinata. Il Toro, cinque gol nelle prime tre giornate come non gli era mai capitato in carriera, ha iniziato alla perfezione la prima stagione da capitano. Nonché la prima da leader indiscusso, facendo capire (come da esultanza con Marcus Thuram) di voler cancellare il compagno col numero 90 che aveva fino a giugno. E di voler fare meglio – e a meno – di lui. Fame e rabbia sono concetti che l’Inter deve mantenere per tutta la stagione: possono far vincere, ma anche compensare qualche mancanza.

SGUARDO AVANTI – Inter-Fiorentina completava il primo mini-ciclo di partite, quello che porta alla sosta per le nazionali. La classifica parla chiaro: le due milanesi appaiate in testa, uniche a punteggio pieno. Con uno scherzo del calendario, che porta ad avere il derby col Milan alla ripresa sabato 16 alle 18. Una stracittadina, la quinta nel 2023, che dovrà definire chi si prenderà la vetta in solitaria: sarà il secondo test probante, dopo aver superato a pieni voti il primo. La rivoluzione estiva, col calciomercato che ha portato tante partenze e ben dodici volti nuovi (pur fra vari problemi), si è conclusa venerdì alle 20. I segnali che l’Inter possa rimanere competitiva ci sono, aver cominciato la stagione vincendo è il miglior modo per dare continuità ed entusiasmo. A differenza di un anno fa, peraltro. Dal 16 settembre in poi servirà dare conferme, perché l’obiettivo finale è uno e chiaro.