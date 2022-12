Bastoni: «Tanta voglia per la ripresa! Lukaku ha bisogno di tempo»

Alessandro Bastoni dopo Reggina-Inter sfida amichevole terminata sul risultato di 0-2, su Inter TV ha parlato dell’imminente ripresa del campionato e della prestazione di Romelu Lukaku.

TANTA VOGLIA – Bastoni dopo Reggina-Inter terminata 0-2 ha parlato così su Inter TV: «Sia con Real Betis che oggi abbiamo alzato i ritmi e il minutaggio, era importante mettere benzina nelle gambe per la partita che ci aspetta il 4 (contro il Napoli, ndr). Romelu Lukaku ha bisogno di tempo per tornare in forma, speriamo ci possa dare una mano in questa seconda parte di stagione. Ripresa? Abbiamo tanta voglia, ci aspetta un ottavo di Champions League e la sfida importante con il Napoli. Contro la Reggina era importante prendere ritmo, da qui al termine della stagione ci aspetta il tour de force».