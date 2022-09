Bassey: «Inter avversario difficile! Dobbiamo provarci e vedere come va»

Bassey ha parlato alla vigilia di Viktoria Plzen proprio come il suo allenatore, Bilek (vedi dichiarazioni). L’attaccante della squadra cerca, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, non dà nulla per scontato

PROVARCI – Fortune Bassey parla così alla vigilia di Viktoria Plzen-Inter: «Partita difficile in un gruppo complicato. L’importante per noi è dare tutto e fare risultato se vogliamo superare il Girone o puntare all’Europa League. Dobbiamo dare il meglio come squadra. L’Inter è un avversario difficile. Dobbiamo provarci, fare il massimo e vedere cosa succede in campo».