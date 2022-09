Bilek: «Inter molto forte: una cosa importante! Pareggio? Sarei contento»

Bilek ha parlato alla vigilia di Viktoria Plzen-Inter, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League alle ore 18.45 (QUI le sue dichiarazioni in conferenza stampa). Il tecnico della squadra ceca, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, è consapevole della forza dei nerazzurri ma sa che in casa tutto è possibile

CONSAPEVOLEZZE – Michal Bilek parla alla vigilia di Viktoria Plzen-Inter: «Ci aspetta una partita molto difficile perché l’Inter ha sia difesa che attacco molto equilibrati: sarà un match complicato. Quando giochiamo in casa ci troviamo molto bene. Nel nostro campionato abbiamo una striscia di 29 partite senza sconfitte. Abbiamo grandi tifosi e ci aiutano molto a fare grandi partite. Noi sappiamo di giocare contro un’Inter molto forte, non dobbiamo lasciare spazi aperti perché sono forti e ne approfittano. L’importante sarà non concedere spazi. Inter a livello di Bayern Monaco e Barcellona? Noi sappiamo che tutte le squadre del gruppo sono molto forti. Tutte possono occupare tutti i posti nella classifica del girone. Se dovessimo pareggiare sarei molto contento».