Inter-Villarreal, cambia il canale della diretta TV? Opzione numero 3 in arrivo

Inter-Villarreal chiuderà il pre-campionato nerazzurro. Non si conosce ancora il canale della diretta TV ma secondo Tuttosport oggi in edicola non sarà lo stesso delle prime due coppie di amichevoli. Si attende a ore la conferma della seguente anticipazione su Inter-Villarreal

ULTIMA AMICHEVOLE – L’allenamento congiunto contro la Pergolettese in programma domani – mercoledì 3 agosto – anticiperà l’ultimo appuntamento ufficiale di questo pre-campionato. Sabato 6 agosto si scende in campo a Pescara contro il Villarreal (vedi calendario). Al momento non è stato comunicato il canale della diretta TV e LIVE streaming. Dopo le prime due amichevoli in esclusiva su Sportitalia e le due successive su DAZN, cambia la piattaforma. Sull’edizione odierna di Tuttosport si legge che Inter-Villarreal verrà trasmessa su Inter TV e sui canali social nerazzurri. Un’esclusiva tutta nerazzurra, quindi. Si attende a ore solo la conferma ufficiale.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna