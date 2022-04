Inter-Verona, oltre all’attacco resta un altro minimo ballottaggio per Inzaghi – Sky

Poco più di ventiquattro ore a Inter-Verona (domani alle 18) e Inzaghi avrà tutta la squadra a disposizione eccetto lo squalificato Lautaro Martinez. Se per l’attacco c’è ancora un dubbio (vedi articolo) su Sky Sport 24 si fa il punto sul resto della formazione, senza sorprese.

LE SCELTE – Simone Inzaghi ha parlato poco fa e, alla vigilia di Inter-Verona, non ha risolto il dubbio per il sostituto di Lautaro Martinez (vedi articolo). Secondo Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, il resto della formazione è però definita o quasi. Resta un altro minimo ballottaggio, sulla sinistra fra Robin Gosens e Ivan Perisic, ma il croato è largamente favorito. In difesa torna dopo un mese Stefan de Vrij, gli farà posto Danilo D’Ambrosio rispetto a Torino. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Verona, secondo Sky Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Correa.