VIDEO – Allegri: «Con i se e i ma non si va da nessuna parte! Battendo l’Inter…»

Allegri è costretto a tornare sulla sconfitta casalinga contro l’Inter. L’allenatore della Juventus, protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Juventus, alza definitivamente bandiera bianca nella lotta Scudetto in Serie A. Di seguito il video con un estratto delle sue dichiarazioni

SCUDETTO SFUMATO – La Juventus credeva allo Scudetto fino allo 0-1 dell’Allianz Stadium nell’ultimo weekend. Ad ammetterlo, tra le righe, è l’allenatore Massimiliano Allegri, che spiega i rischi post-sconfitta contro l’Inter a Torino. L’obiettivo bianconero a questo punto torna a essere quello minimo, ovvero il quarto posto in Serie A (vedi classifica). Alla vigilia di Cagliari-Juventus (vedi dichiarazioni), Allegri chiede alla sua squadra di non distrarsi dopo la cocente delusione causata dall’Inter. Sfumata l’utopia tricolore, in casa Juventus si torna a pensare alla UEFA Champions League, intesa come qualificazione alla prossima edizione in programma.

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).