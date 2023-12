Inter-Udinese, maglia speciale per l’occasione: ecco di che si tratta

In vista di Inter-Udinese, l’anticipo serale della quindicesima giornata, arriva una novità a livello di maglia. Dopo il Napoli ci si sposta già alla prossima partita della squadra di Inzaghi, sabato alle 20.45.

LA NOVITÀ – Per Inter-Udinese ci sarà una maglia speciale. Non si tratta di una “nuova” divisa, rispetto alle tre (nerazzurra, bianca e l’arancione vista ieri a Napoli), ma bensì di una novità relativa all’accordo con il main sponsor Paramount+. Per il quale è in vigore un accordo come Official Front Jersey Partner da quindici milioni più cinque di bonus. Come riportato da Matteo Barzaghi, sabato alle 20.45 per l’anticipo della quindicesima giornata di Serie A la squadra di Simone Inzaghi indosserà una maglia con un riferimento cinematografico piuttosto evidente. Il giornalista di Sky Sport poi mette l’emoji di un robot, come ad anticipare quale possa essere questo riferimento di cui parla. Presumibile si tratti di un lancio commerciale di Paramount+ a livello cinematografico, per il quale arriveranno ulteriori dettagli da qui a sabato. Bisognerà quindi attendere un minimo, ma per Inter-Udinese si potrà vedere una maglia diversa dal solito. E che, come spesso accade in questi casi, diventerà anche molto ambita dai collezionisti anche perché è molto probabile che apparirà solo nella partita di sabato sera.