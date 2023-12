Barzaghi: «L’Inter ha raggiunto continuità! Sommer fondamentale»

All’indomani dalla vittoria in campionato contro il Napoli, Matteo Barzaghi fa il punto sull’Inter. Dall’apporto di Inzaghi al miglioramento dei singoli.

SQUADRA – L’Inter sembra una squadra maturata, a livello di singoli giocatori ma anche come squadra. Matteo Barzaghi, su Sky Sport 24, lo spiega evidenziando alcuni punti: «La difesa funziona bene, con Sommer che sta dando un apporto importante come si è visto contro il Napoli. Ma ieri alla fine la scena se l’è presa il centrocampo dell’Inter. Barella ha segnato un bel gol sbloccandosi e ha fatto anche un assist. Si aggiunge anche un Calhanoglu che ha segnato nelle ultime sei partite quattro reti. Mkhitaryan è un punto fermo, basti pensare alla doppietta nel derby. Oltre a questo c’è l’attacco, con Lautaro Martinez che anche se ieri non ha segnato è primo nella classifica dei capo cannonieri. Thuram ha segnato il quinto gol in campionato con sei assist. Ha un impatto sull’Inter di undici gol, tra reti e passaggi decisivi. L’allenatore Simone Inzaghi ha fatto fare a questa squadra un grande salto in avanti, trovando continuità. L’anno scorso faceva un po’ fatica nella prima parte con gli scontri diretti e nella seconda nelle partite più facile. Quest’anno invece Inzaghi sta ottenendo grandi risultati, in casa, in trasferta, con le grandi e con le piccole».