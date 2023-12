Bastoni e Pavard spingono per il ritorno: l’Inter ha una data – Sky

Bastoni e Pavard si impegnano sul campo di Appiano Gentile per tornare il prima possibile a disposizione dell’Inter. Su Sky Sport 24 arrivano aggiornamenti sulle tempistiche.

RIENTRI – La vittoria di ieri sera dell’Inter contro il Napoli, per 3-0, non è l’unica buona notizia per Simone Inzaghi. Ci sono anche novità positive che riguardano gli infortunati Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard. Anche se il gruppo nerazzurro sta sfruttando il giorno libero concesso dall’allenatore piacentino, i due difensori sono presenti ad Appiano Gentile e continuano a lavorare duro. La voglia di tornare a disposizione il prima possibile è tanta, soprattutto dopo lo stop di Stefan De Vrij e Denzel Dumfries al Maradona. Stando a quanto riporta Matteo Barzaghi su Sky Sport 24 si ha già una data certa per il ritorno tra i convocati, almeno per quanto riguarda Bastoni. L’Italiano sarà di nuovo a disposizione di Inzaghi per la prossima sfida dell’Inter, quella di sabato prossimo contro l’Udinese. Anche sulle tempistiche di Pavard ci sono delle informazioni più dettagliate: al francese ci vorranno altri 15 giorni. Poi tornerà anche sui a riprendersi la difesa dell’Inter.