Inter-Sassuolo, Inzaghi punta su una coppia (quasi) inedita – Sky

Inzaghi continua con le sue rotazioni. Per la formazione titolare di Inter-Sassuolo pensa a una mossa nuova con un duo inedito, ma solo in nerazzurro. Le ultime lanciate da Sky Sport 24.

NOVITÀ – Sta per avere inizio il penultimo allenamento della squadra di Simone Inzaghi prima di Inter-Sassuolo, valida per la sesta giornata di campionato. Non tutte le scelte dell’allenatore piacentino sono ancora delineate e si attende la rifinitura di domani per la conferma degli undici nerazzurri individuati. C’è già, però, qualche notizia di formazione certa: come la titolarità di Davide Frattesi. Secondo quanto riporta Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile, il centrocampista nerazzurro è pronto per entrare nuovamente in campo dal 1′. Dopo aver trovato la maglia da titolare contro l’Empoli, Frattesi non si lascerà scappare l’opportunità di incidere contro la sua ex squadra. Inoltre, in Inter-Sassuolo c’è la possibilità di vedere insieme una coppia inedita, anche se non del tutto. Accanto ad Hakan Calhanoglu in cabina di regia, a sinistra ci sarà Nicolò Barella. Il centrocampista, infatti, probabilmente affiancherà a centrocampo Frattesi, posizionato a destra. Una mossa nuova questa per Inzaghi ma non per i due azzurri, che in Nazionale hanno già giocato insieme.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi