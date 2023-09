Inter-Sassuolo, Dionisi valuta Consigli. Staffetta in formazione – CdS

Domani alle 20.45 si gioca Inter-Sassuolo, match del turno infrasettimanale di Serie A. Dionisi studia la formazione da opporre alla capolista, con il dubbio legato a Consigli.

IN BILICO – Per Inter-Sassuolo ci sarà anche Andrea Consigli? Il portiere, nato a Milano e molto spesso decisivo contro i nerazzurri, si è infortunato al mignolo di una mano prima della partita di Frosinone. Nelle ultime due giornate ha giocato al suo posto Alessio Cragno, preso dal Monza. Stando alla formazione del Corriere dello Sport, sarà ancora lui il titolare: Consigli da valutare, ma per ora inserito fra gli indisponibili in Inter-Sassuolo. Possibile una staffetta in difesa, con Ruan Tressoldi spesso disastroso che può scivolare in panchina a beneficio di Mattia Viti. Nel 4-2-3-1 l’ex Andrea Pinamonti fa il centravanti, Domenico Berardi (graziato dall’espulsione nel 4-2 sulla Juventus) e Armand Laurienté sugli esterni con Nedim Bajrami trequartista. Occhio ai due dalla difesa, Matheus Henrique e soprattutto Daniel Boloca che sono fra le migliori note del Sassuolo. Contro l’Inter ci saranno anche Martin Erlic, Matias Vina (reduce da autogol tre giorni fa) e Jeremy Toljan. Questa la probabile formazione di Dionisi per Inter-Sassuolo, secondo il Corriere dello Sport: Cragno; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Boloca, Matheus Henrique; D. Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.