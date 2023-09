Inter-Sassuolo, Inzaghi cambia un asse in fascia? Tre cambi possibili – CdS

Per Inter-Sassuolo (domani ore 20.45) Inzaghi proseguirà con le rotazioni iniziate mercoledì scorso contro la Real Sociedad. Nella formazione proposta dal Corriere dello Sport si parla di tre cambi, fra cui una novità in particolare.

LE MODIFICHE – Simone Inzaghi può modificare l’intero assetto di sinistra per Inter-Sassuolo, rispetto a Empoli. Il Corriere dello Sport mette Francesco Acerbi braccetto di sinistra, come nel finale domenica al Castellani, con l’inserimento di Stefan de Vrij centrale e un turno di riposo per Alessandro Bastoni. Più avanzato, invece, Carlos Augusto è in ballottaggio con Federico Dimarco reduce dall’eurogol del Castellani. Scelte obbligate in attacco, con Marcus Thuram e Lautaro Martinez dopo l’infortunio di Marko Arnautovic. In panchina, oltre ad Alexis Sanchez, Inzaghi inserisce il Primavera Amadou Sarr. L’Inter, rispetto ad avantieri, riavrà per il Sassuolo anche Nicolò Barella e Denzel Dumfries. Il primo può far rifiatare Henrikh Mkhitaryan, finora sempre utilissimo, mentre il secondo si riprende il posto come esterno destro. A stare fuori può essere Matteo Darmian, con Benjamin Pavard confermato braccetto di destra. Completano la formazione Yann Sommer in porta, Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi a centrocampo. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Sassuolo, secondo il Corriere dello Sport: Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.